Какой попкорн самый полезный? Рассказал диетолог

Нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина заявила, что попкорн полезен для сердечно-сосудистой системы и улучшает работу ЖКТ. При этом специалист добавила, что он должен быть приготовлен дома и без каких-либо добавок.

«Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением. Но сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. Одно маленькое ведерко такого лакомства содержит около 600 килокалорий. Это настоящая бомба, которая приводит к набору веса и, как следствие, различным заболеваниям.

Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта Попкорн с добавлением соли нарушает водный баланс и провоцирует появление отеков», — цитирует специалиста РИА Новости.

Также Цапкина предупредила, что трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей и провоцируют заболевания дыхательной системы.