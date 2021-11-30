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Какой овощ помогает при гипертонии? Рассказала диетолог

09:00

Диетолог Миранда Слейд отметила, что среди недорогих и полезных продуктов, которые помогают снизить риск развития гипертонии, является свекла.

«Этот овощ очень полезен для здоровья, так как богат нитратами, которые расслабляют сосуды и, таким образом, снижают давление, а кровь намного свободней циркулирует по телу», — ее слова приводит Daily Express.

Также Слейд отметила, что неважно, каким образом готовить свеклу: делать смузи, отварить или добавить в сыром виде в салат. Она в любом случае несет пользу, но стоит иметь в виду, что сырая свекла наиболее богата витаминами.

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Галина Глазко все материалы автора
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