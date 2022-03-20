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Турецкие врачи назвали эффективный чай от мигрени

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чай.
Фото Global Look Press

Турецкое издание Turkiye опубликовало статью, в которой врачи рассказали о пользе чая с розмарином. По словам специалистов, такой напиток имеет много полезных свойств.

Чай с розмарином способен улучшить пищеварение, снять боли, защитить сердце и контролировать уровень сахара в крови. Также розмарин обладает обезболивающим и противовоспалительным действиями. Регулярно употребляя его, можно снизить риск развития хронических заболеваний, включая деменцию, сахарный диабет и рак.

Такой вид чая также помогает при мигрени. Еще это напиток укрепит память и повысит концентрацию внимания.

Для обогащения вкуса в чай с розмарином можно добавить лимон или мед.

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Источник: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/835365.aspx
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