Диетолог рассказала, чем заменить сахар

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, чем заменить сахар. По ее словам, бездумное потребление этого продукта может обернуться неприятными последствиями для человеческого организма.

«Нашему организму необходим не сахар, а глюкоза. Именно она отвечает за нормальное функционирование головного мозга и мышц. Для насыщения организма глюкозой можно выбрать полезную альтернативу сахару», — приводит слова эксперта «Невские новости».

Врач рекомендует употреблять сухофрукты, но не более 100-150 граммов в день. Из фруктов лучше делать выбор в пользу винограда, зеленых и красных яблок.

Полезным будет и мед, который содержит много природных сахаров и антисептиков.