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Сегодня, 08:00

Диетолог рассказала, чем заменить сахар

Галина Глазко
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Мед.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, чем заменить сахар. По ее словам, бездумное потребление этого продукта может обернуться неприятными последствиями для человеческого организма.

«Нашему организму необходим не сахар, а глюкоза. Именно она отвечает за нормальное функционирование головного мозга и мышц. Для насыщения организма глюкозой можно выбрать полезную альтернативу сахару», — приводит слова эксперта «Невские новости».

Врач рекомендует употреблять сухофрукты, но не более 100-150 граммов в день. Из фруктов лучше делать выбор в пользу винограда, зеленых и красных яблок.

Полезным будет и мед, который содержит много природных сахаров и антисептиков.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если отказаться от сахара

Источник: https://nevnov.ru/22031504-kakimi_poleznimi_produktami_mozhno_zamenit_sahar_otvet_dietologa
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