Каким должен быть ухажер у победителя Арнольд Классик?

Чемпионка Arnold Classic Europe в категории «фитнес-бикини» Софья Крючкова рассказала, каким должен быть ее парень, а также отметила, как он должен относиться к ее профессии.

«Сейчас я погружена в свою работу, поэтому времени на личные отношения остается не так много, а точнее, его нет. Поэтому мой молодой человек, выбирая меня, должен понимать, что спорт — это уже неотъемлемая часть моей жизни и он никуда не исчезнет из нее. Ему придется лишь поддерживать меня на этом пути и помогать достигать новых вершин», — сказала Крючкова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Софья Крючкова — чемпионка Arnold Classic Europe в категории «фитнес-бикини» среди женщин до 166 см, абсолютная чемпионка среди юниорок, вице-чемпионка России 2021 года среди юниорок, призер чемпионата России среди женщин до 166 см и чемпионка Москвы 2021 года.