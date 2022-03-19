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Врач Мосли назвал эффективные упражнения для борьбы с лишним весом

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Отжимания.
Фото Global Look Press

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал изданию Times Now об упражнениях, которые помогут избавиться от лишнего веса.

По мнению специалиста, жесткие диеты приводят не только к похудению, но и к потере мышечной массы. Бороться с лишним весом стоит при помощи сбалансированного питания и физических нагрузок.

Лучшим упражнением будут отжимания, которые укрепляют верхнюю часть тела, способствуют избавлению от лишнего веса и улучшают качество сна. Необходимо выполнять около сорока отжиманий в день. Также пользу в похудении принесут приседания.

Врач рекомендует также добавлять в повседневную жизнь больше активности. Например, ездить на работу или за покупками на велосипеде, совершать пешие прогулки.

Приседания. Что будет, если приседать 30 раз в день?
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