Диетолог Макиша назвала самые полезные сухофрукты

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о самых полезных сухофруктах. По ее словам, в них содержится большое количество полезных микроэлементов, клетчатки, антиоксидантов и пищевых волокон.

«Самые некрасивые и не аппетитные на вид сухофрукты являются полезными и не содержат консервантов и химических добавок в отличие от тех, которые имеют глянцевую поверхность», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Отдельно Макиша отметила курагу, которая содержит калий, способствующий улучшению работы сердечной мышцы, и антиоксидант бета-каротин, защищающий клетки организма от разрушения свободными радикалами.

Диетолог рекомендует готовить сухофрукты самостоятельно. Так они будут полезнее. Необходимо купить хороший сорт абрикосов или слив, удалить косточки и засушить.

Врач напоминает, что сушеные фрукты содержат много сахара, поэтому стоит употреблять их в ограниченном количестве — не более 50 г. Не рекомендуется употреблять сухофрукты людям с сахарным диабетом и лишним весом.