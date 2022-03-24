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Диетолог Макиша назвала самые полезные сухофрукты

Галина Глазко
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Названы полезные сухофрукты.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о самых полезных сухофруктах. По ее словам, в них содержится большое количество полезных микроэлементов, клетчатки, антиоксидантов и пищевых волокон.

«Самые некрасивые и не аппетитные на вид сухофрукты являются полезными и не содержат консервантов и химических добавок в отличие от тех, которые имеют глянцевую поверхность», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Отдельно Макиша отметила курагу, которая содержит калий, способствующий улучшению работы сердечной мышцы, и антиоксидант бета-каротин, защищающий клетки организма от разрушения свободными радикалами.

Диетолог рекомендует готовить сухофрукты самостоятельно. Так они будут полезнее. Необходимо купить хороший сорт абрикосов или слив, удалить косточки и засушить.

Врач напоминает, что сушеные фрукты содержат много сахара, поэтому стоит употреблять их в ограниченном количестве — не более 50 г. Не рекомендуется употреблять сухофрукты людям с сахарным диабетом и лишним весом.

Сухофрукты. Как выбрать сухофрукты? Рассказала диетолог

Источник: https://vm.ru/news/955384-dietolog-makisha-rasskazala-kakie-suhofrukty-samye-poleznye
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