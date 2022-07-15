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Какие симптомы у оспы обезьян? Рассказал иммунолог

Врач перечислил симптомы оспы обезьян
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Оспа обезьян.

Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил симптомы оспы обезьян. По его словам, из-за выявленного первого случая в России, у врачей будет много ложных обращений. Чтобы избежать паники, нужно знать главные признаки новой болезни.

«Это заболевание имеет три группы симптомов. Во-первых, это симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильное недомогание. Во-вторых, на теле появляется характерная сыпь. Она проходит несколько стадий созревания, в том числе период пузырьков. В-третьих, увеличиваются лимфатические узлы», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Если имеются данные симптомы, то стоит незамедлительно самоизолироваться и обратиться к врачу. Не стоит пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места.

Ранее Елена Малышева призвала не паниковать из-за оспы обезьян.

Оспа обезьян угрожает миру. Вся правда об оспе обезьян

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220714/ospa-1802203189.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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