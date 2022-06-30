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Какие симптомы у клещевого энцефалита? Ответил врач

Врач назвал характерные симптомы клещевого энцефалита
Галина Глазко
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Клещ может быть переносчиком нескольких заболеваний.
Фото Global Look Press

Врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил заболевания, которые переносят клещи. По его словам, к общим признакам заражения относят головную боль, жар и недомогание. При клещевом энцефалите проявляются также еще тошнота, онемение кожи лица и шеи. Иногда могут наблюдаться проблемы со сном. При этом у детей могут быть и признаки эпилепсии.

При боррелиозе, который также переносят клещи, поражаются нервная и сердечно-сосудистая система, кожные покровы и опорно-двигательный аппарат. Если нет соответствующего лечения, то болезнь способна поразить и суставы. При моноцитарном эрлихиозе появляются головные боли и лихорадка.

«Клещи способны заразить человека и гранулоцитарным анаплазмозом, которое характеризуется воспалительным процессом во внутренних органах. В некоторых случаях оно провоцирует проблемы с почками, менингит и помутнение сознания. Болезнь проявляется диареей, ознобом, тошнотой и лихорадкой», — приводит слова инфекциониста «Газета.Ru».

Врач напоминает, что при укусе клеща стоит сразу же обратиться к специалистам, которые извлекут его и отправят на исследование.

Клещ. Сезон клещей: что делать и где не гулять. Советы эксперта

Источник: https://lenta.ru/news/2022/06/29/klesch/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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