Перечислены симптомы образования тромба в легких

Врач-флеболог Людмила Лапа назвала основные симптомы образования тромба в легких. Специалист отмечает, что при наличии хотя бы одного из них стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Основными симптомами образования тромбы в легких принято считать болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, а также синюшность кожных покровов и слизистой.

«В зависимости от стадии развития болезни есть разные методы лечения. Если все перешло в тяжелую форму, в таком случае прибегают к хирургическому вмешательству. Врачи удаляют бляшку или эмбол, так называемые внутрисосудистые субстраты, которые препятствуют свободной циркуляции крови», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Проходить диагностику рекомендуется в первую очередь пожилым людям с сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен.