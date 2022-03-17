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Перечислены симптомы образования тромба в легких

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Рентген легких.
Фото Global Look Press

Врач-флеболог Людмила Лапа назвала основные симптомы образования тромба в легких. Специалист отмечает, что при наличии хотя бы одного из них стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Основными симптомами образования тромбы в легких принято считать болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, а также синюшность кожных покровов и слизистой.

«В зависимости от стадии развития болезни есть разные методы лечения. Если все перешло в тяжелую форму, в таком случае прибегают к хирургическому вмешательству. Врачи удаляют бляшку или эмбол, так называемые внутрисосудистые субстраты, которые препятствуют свободной циркуляции крови», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Проходить диагностику рекомендуется в первую очередь пожилым людям с сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен.

Скорая помощь. Названы три опасных симптома образования тромба

Источник: https://vm.ru/news/954070-vrach-flebolog-nazvala-osnovnye-simptomy-obrazovaniya-tromba-v-legkih
Здоровье
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