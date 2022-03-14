Какие симптомы говорят о высоком уровне сахара в крови? Ответили эксперты

Эксперты HealthCentral перечислили симптомы, по которым можно распознать повышенный сахар в крови.

В первую очередь специалисты отмечают пятна без пигмента на глазах, носу и вокруг рта. Они появляются из-за того, что при диабете разрушаются клетки, которые вырабатывают меланин.

Такие пятна могут проявляться еще на животе и груди. Этот признак, как правило, наблюдается у людей при диабете первого типа, но встречаются и при втором типе. В медицине данный симптом называется витилиго.

Также следует обратить внимание на три признака, которые появляются по утрам. Это нечеткость зрения, сильная жажда и тошнота.

При первых симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.