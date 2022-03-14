ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Какие симптомы говорят о высоком уровне сахара в крови? Ответили эксперты

В HealthCentral перечислили симптомы диабета
Галина Глазко
Измерение сахара в крови.
Фото J?rg Carstensen, Global Look Press

Эксперты HealthCentral перечислили симптомы, по которым можно распознать повышенный сахар в крови.

В первую очередь специалисты отмечают пятна без пигмента на глазах, носу и вокруг рта. Они появляются из-за того, что при диабете разрушаются клетки, которые вырабатывают меланин.

Такие пятна могут проявляться еще на животе и груди. Этот признак, как правило, наблюдается у людей при диабете первого типа, но встречаются и при втором типе. В медицине данный симптом называется витилиго.

Также следует обратить внимание на три признака, которые появляются по утрам. Это нечеткость зрения, сильная жажда и тошнота.

При первых симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если отказаться от сахара
Источник: https://www.healthcentral.com/
Здоровье
0

Читайте также

«Конор не любит правду». Как Макгрегор избавился от тренера, который сказал ему, что он не засабмитит Диаза
Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс лидирует, Овечкин опустился на пятое место
Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач предупредил об опасности пыльцы для людей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости