Какие симптомы говорят о высоком уровне сахара в крови? Ответили эксперты
В HealthCentral перечислили симптомы диабета
Эксперты HealthCentral перечислили симптомы, по которым можно распознать повышенный сахар в крови.
В первую очередь специалисты отмечают пятна без пигмента на глазах, носу и вокруг рта. Они появляются из-за того, что при диабете разрушаются клетки, которые вырабатывают меланин.
Такие пятна могут проявляться еще на животе и груди. Этот признак, как правило, наблюдается у людей при диабете первого типа, но встречаются и при втором типе. В медицине данный симптом называется витилиго.
Также следует обратить внимание на три признака, которые появляются по утрам. Это нечеткость зрения, сильная жажда и тошнота.
При первых симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.
Источник: https://www.healthcentral.com/
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