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Какие симптомы говорят о слабых сосудах? Ответила врач

Врач назвала симптомы слабых сосудов
Галина Глазко
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Врач назвала симптомы слабых сосудов.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Ирина Васильева назвала симптомы, которые говорят о слабых сосудах. По мнению специалиста, в первую очередь речь идет о проблемах с памятью и концентрацией внимания.

«Если у вас также имеются судороги в нижних конечностях, варикоз или даже язвы на коже ног, то стоит уделить пристальное внимание своему здоровью», — приводит слова специалиста «Медик Форум».

Также к симптомам слабых сосудов относятся отекание стоп, холодная кожа, покалывание и онемение в конечностях.

Врач напоминает, что курение повышает риск развития инфаркта и инсульта, так как табак вредит стенкам сосудов.

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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/133167-kardiolog-poyasnila-kak-ponyat-chto-u-vas-plohie-sosudy.html
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