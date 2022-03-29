Какие симптомы говорят о слабых сосудах? Ответила врач

Врач-кардиолог Ирина Васильева назвала симптомы, которые говорят о слабых сосудах. По мнению специалиста, в первую очередь речь идет о проблемах с памятью и концентрацией внимания.

«Если у вас также имеются судороги в нижних конечностях, варикоз или даже язвы на коже ног, то стоит уделить пристальное внимание своему здоровью», — приводит слова специалиста «Медик Форум».

Также к симптомам слабых сосудов относятся отекание стоп, холодная кожа, покалывание и онемение в конечностях.

Врач напоминает, что курение повышает риск развития инфаркта и инсульта, так как табак вредит стенкам сосудов.