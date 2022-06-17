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Какие симптомы говорят о дефиците магния? Ответили эксперты

Нутрициолог назвала основные симптомы дефицита магния
Галина Глазко
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Головная боль может быть признаком дефицита магния в организме.
Фото Global Look Press

Эксперт по питанию, нутрициолог Ксения Черная в новом выпуске на своем YouTube-канале назвала симптомы, которые могут указывать на дефицит магния в организме. По ее словам, магний участвует более чем в 700 реакциях организма (от формирования костей до расслабления мышц).

«Первые симптомы — это раздражение, хроническая усталость, стресс, головные боли, панические атаки, включая депрессии. К следующим признакам относятся выпадение волос, проблемы с ЖКТ, в том числе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, запоры, газообразования и вздутие», — отметила Черная.

Помимо этого, о дефиците магния может говорить ломкость ногтей, появление судорог, мышечные спазмы и варикозное расширение вен.

При появлении хоть одного из перечисленных симптомов стоит проверить уровень магния в организме. Следом врач назначит питание для восполнения этого элемента или пропишет препараты.

Магний. Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Здоровье
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