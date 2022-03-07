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Сегодня, 08:00

Названы главные симптомы больной печени

Галина Глазко
Врач назвал причины болезней печени.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в новом выпуске программы «О самом главном» перечислил симптомы, которые могут указывать на проблемы с печенью. По его словам, более чем у 4 миллионов человек диагностирован цирроз печени.

«Причины цирроза — гепатиты В и С, алкоголизм, неалкогольный гепатит, который развивается на фоне ожирения и диабета. Вопреки мифам циррозом могут страдать и молодые социально активные люди», — сказал Агапкин.

Специалист также отметил, что к симптомам больной печени относят боль в правом подреберье, вздутие живота, тошноту, горький привкус во рту, отеки лодыжек и повышенную утомляемость. Могут появиться проблемы с памятью и вниманием, а также плохое настроение.

Врач рекомендует при первых признаках обратиться к специалистам.

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