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Какие продукты вызывают аллергию? Ответила врача

Врач назвала самые аллергенные продукты
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Аллергию вызывают цитрусовые, морепродукты и орехи.
Фото Global Look Press

Врач-аллерголог Марина Аплетаева перечислила самые аллергенные продукты. По ее словам, к ним относятся не только цитрусовые и орехи.

«Самыми аллергенными считаются цитрусовые, а также экзотические тропические фрукты, такие как манго. Этот фрукт способен вызвать отек Квинке, что очень опасно для здоровья, так как отекает и лицо, и верхние дыхательные пути», — приводит слова эксперта «Москва 24».

К другой группе аллергенных продуктов относят семейство пасленовых — это баклажаны, болгарский перец и помидоры.

Провоцируют аллергию и белки животного происхождения, включая яйца и молоко. Опасны также морепродукты, орехи и даже растительное молоко.

Для выявления аллергии необходимо сдать анализ на антитела класса иммуноглобулинов E. Именно они отвечают за наличие или отсутствие аллергической реакции.

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