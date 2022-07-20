Врач назвал продукты, увеличивающие риск развития рака молочной железы

Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил продукты, которые способны увеличить риск развития рака молочной железы. По его словам, к ним относятся продукты с большим количеством углеводов.

«Ученые выяснили, что продукты, содержащие очищенные зерна, например белый рис, хлеб и мука, повышают вероятность развития рака вместе с другими распространенными углеводами, включая даже картофель», — приводит слова специалиста «МедикФорум».

Как отмечает врач, к продуктам, увеличивающие риск рака, относят еще сладкое, крекеры, выпечку и хлопья. Фруктовые соки, богатые сахаром, и нездоровая растительная диета тоже могут провоцировать болезнь.

Чтобы уменьшить риски, нужно больше употреблять полезной пищи и сократить в своем рационе вредную еду. Полностью отказываться от углеводов не стоит, они важны для жизнедеятельности человека.