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Названы три продукта, сокращающие жизнь

Галина Глазко
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Курица.
Фото Global Look Press

Издание Merck Manual опубликовало статью о продуктах, которые в некоторых случаях могут сократить продолжительность жизни.

Ученые Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания выяснили, что говядина, курица и молочные продукты содержат серные аминокислоты, употребление которых в избытке может увеличивать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже привести к смерти.

При этом отмечается, что результаты исследований не говорят о полном исключении этих продуктов. Ежедневное питание должно включать фрукты, овощи и растительные белки (бобы и орехи).

Ягоды. Названы пять продуктов, увеличивающие продолжительность жизни
Источник: https://www.merckmanuals.com/home/news/external/2022/03/03/20/33/aha-news-eating-too-many-sulfur-amino-acids-may-boost-cardiovascular-disease-and-death-risk
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