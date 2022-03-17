Названы три продукта, сокращающие жизнь

Издание Merck Manual опубликовало статью о продуктах, которые в некоторых случаях могут сократить продолжительность жизни.

Ученые Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания выяснили, что говядина, курица и молочные продукты содержат серные аминокислоты, употребление которых в избытке может увеличивать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже привести к смерти.

При этом отмечается, что результаты исследований не говорят о полном исключении этих продуктов. Ежедневное питание должно включать фрукты, овощи и растительные белки (бобы и орехи).