Какие продукты самые полезные для кишечника? Ответил врач

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев назвал полезные продукты для кишечника. По его словам, для нормальной работы этого органа необходимо регулярно употреблять пробиотики и пребиотики.

«Важно не путать пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это кисломолочные бактерии. Их многие люди употребляют часто, а вот про пребиотики забывают. Хотя именно они способны защитить от рака толстого кишечника за счет жирных кислот», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Получить пребиотики из обычной еды нельзя, их нужно покупать отдельно в аптеках или магазинах. Врач рекомендует, например, инулин, который относится к полимеру Д-фруктозы.

Также эксперт напоминает, что для нормальной работы кишечника не стоит регулярно употреблять мучные продукты. Питание должно быть разнообразным, избыток клетчатки тоже будет вреден.