ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Какие продукты самые полезные для кишечника? Ответил врач

Врач перечислил самые полезные продукты для кишечника
Читать «СЭ» в
Пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев назвал полезные продукты для кишечника. По его словам, для нормальной работы этого органа необходимо регулярно употреблять пробиотики и пребиотики.

«Важно не путать пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это кисломолочные бактерии. Их многие люди употребляют часто, а вот про пребиотики забывают. Хотя именно они способны защитить от рака толстого кишечника за счет жирных кислот», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Получить пребиотики из обычной еды нельзя, их нужно покупать отдельно в аптеках или магазинах. Врач рекомендует, например, инулин, который относится к полимеру Д-фруктозы.

Также эксперт напоминает, что для нормальной работы кишечника не стоит регулярно употреблять мучные продукты. Питание должно быть разнообразным, избыток клетчатки тоже будет вреден.

Колбаса. Названы три опасных продукта для кишечника
Источник: https://ura.news/news/1052575773
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названа норма холестерина в крови у мужчин и женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости