Какие продукты повышают давление? Ответила врач

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление жареного и соленого повышает артериальное давление.

«Употребление жареного и соленого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью. Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же это колбасы, сосиски, обработанное мясо и бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много. Продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса тоже влияют на давление», — сообщила врач в эфире «Москвой 24».

По словам диетолога, повышают давление и продукты, содержащие сахар.

«Чтобы скрыть не очень хороший вкус, добавляют много сахара. В итоге питание такими сладкими высокогликемичными продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление», — отметила Соломатина.

Диетолог советует минимизировать употребление соленых и сладких продуктов.