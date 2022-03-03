Гинзбург назвал главные продукты для борьбы с бессонницей

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в новом выпуске телевизионной программы «О самом главном» перечислил продукты, которые стоит употреблять ради хорошего сна.

Специалист отмечает, что сладкие и жирные продукты обладают успокаивающим действием, но есть их в большом количестве нельзя. Поэтому он рекомендует употреблять ягоды.

«Красный виноград содержит мелатонин (гормон сна). Когда у нас все хорошо с мелатонином, тогда и лучше наш вес, нет проблем с гипертонией и хорошо обстоят дела с засыпанием и пробуждением. Также к этой группе относятся вишня и черешня», — сказал врач.

Помимо этого, Гинзбург советует добавить в рацион миндаль, который еще называют орехом для гармонии. В нем содержатся калий, магний и другие полезные вещества, защищающие организм от стресса.

Также стоит употреблять яйца и белковые продукты, которые богаты триптофаном. Данная аминокислота участвует не только в строительстве белка, но превращается в организме в серотонин и холин, гармонизирующие работу центральной нервной системы.