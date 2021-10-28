Какие продукты опасны для кишечника? Рассказал врач
Немецкий врач Томас Фрилинг назвал опасные продукты для кишечника. По его словам, стоит меньше употреблять колбасы, майонез и сладкое.
«Опасными для кишечника являются соленые, копченые и колбасные изделия. Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю. Также не стоит забывать о плохих жирах, которые содержатся и в майонезе, маргарине, свином сале.
Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, придерживайтесь средиземноморской диеты», — приводит его слова Focus.
Также Фрилинг отметил, что вред кишечнику наносит и сахар, так как в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий.
Дополнительная информация:
www.focus.de/gesundheit/ratgeber/die-richtigen-bakterien-foerdern-3-nahrungsmittel-die-ihren-darm-vergiften-und-6-die-ihn-gesund-halten_id_11135495.html
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