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Какие продукты опасны для кишечника? Рассказал врач

15:00
Колбасные изделия. Фото Global Look Press
Колбасные изделия. Фото Global Look Press

Немецкий врач Томас Фрилинг назвал опасные продукты для кишечника. По его словам, стоит меньше употреблять колбасы, майонез и сладкое.

«Опасными для кишечника являются соленые, копченые и колбасные изделия. Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю. Также не стоит забывать о плохих жирах, которые содержатся и в майонезе, маргарине, свином сале.

Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, придерживайтесь средиземноморской диеты», — приводит его слова Focus.

Также Фрилинг отметил, что вред кишечнику наносит и сахар, так как в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий.

 

Дополнительная информация:

www.focus.de/gesundheit/ratgeber/die-richtigen-bakterien-foerdern-3-nahrungsmittel-die-ihren-darm-vergiften-und-6-die-ihn-gesund-halten_id_11135495.html

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Галина Глазко все материалы автора
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