Какие продукты опасны для кишечника? Рассказал врач

Немецкий врач Томас Фрилинг назвал опасные продукты для кишечника. По его словам, стоит меньше употреблять колбасы, майонез и сладкое.

«Опасными для кишечника являются соленые, копченые и колбасные изделия. Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю. Также не стоит забывать о плохих жирах, которые содержатся и в майонезе, маргарине, свином сале.

Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, придерживайтесь средиземноморской диеты», — приводит его слова Focus.

Также Фрилинг отметил, что вред кишечнику наносит и сахар, так как в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий.