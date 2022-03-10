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Сегодня, 10:00

Названы продукты, очищающие почки от токсинов

Галина Глазко
Клубника.
Фото Global Look Press

Испанское издание Mundo deportivo рассказало, какие продукты помогают поддержать здоровье почек. Специалисты отмечают, что почки — жизненно важные органы, которые отвечают за очистку крови, химический баланс и работу гормонов. Однако нездоровое питание может привести к почечной недостаточности.

Правильное питание поможет почкам полноценно выполнять свои функции. Так, арбуз помогает в борьбе с проблемами мочевыводящих путей. Он обладает очищающими и мочегонными свойствами, а также содержит большое количество антиоксидантов.

Черника, благодаря тому что обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогает очищать почки и мочевой пузырь. Также ее стоит употреблять тем, у кого есть камни в почках и инфекции мочевыводящих путей.

Клубника богата антиоксидантами и также подходит для очищения почек от токсинов.

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