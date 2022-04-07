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Сегодня, 10:00

Какие продукты нужно есть ежедневно? Ответила врач

Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в ежедневном рационе человека
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Овощи нужно есть каждый день.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что из продуктов нужно употреблять каждый день для поддержания здоровья организма.

По ее словам, важно ежедневно употреблять овощи, которые богаты витаминами и клетчаткой, необходимой для полноценной работы кишечника и питания микрофлоры.

«Добавить в рацион стоит еще фрукты и ягоды. Они также являются источником полезных минеральных веществ, различных кислот. Фрукты и ягоды лучше есть в первой половине дня, чтобы полученные сахара переработались в энергию. Рекомендуется употреблять до 400 граммов фруктов», — цитирует эксперта Nation News.

Также нужно употреблять зелень. Она полна органического кальция и минеральных веществ.

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