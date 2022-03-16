Какие продукты нужно есть, чтобы быть умным? Ответила врач

Американский врач-психиатр Ума Найду в интервью CNBC назвала продукты питания, которые следует употреблять для улучшения памяти, положительного влияния на мозг и хорошего настроения.

Психиатр советует есть ферментированные продукты. К ним относятся йогурт, кимчи и напиток из чайного гриба. Они улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей. В свою очередь авокадо способно помочь восполнить нехватку магния в организме, а грецкие орехи, за счет содержащихся в них омега-3, повышают остроту ума и укрепляют память.

Добавить в свой рацин стоит и зелень. По словам специалиста, она содержит витамин E, каротиноиды и флавоноиды, защищающие от деменции и утраты когнитивных способностей.

Ума Найду также рекомендует не забывать о специях, которые действуют в качестве антиоксидантов. Она отмечает, что куркума еще помогает уменьшить тревожность, а шафран — справиться с депрессией.