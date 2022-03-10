Какие продукты необходимо есть для долголетия? Рассказал кардиолог

Кардиолог Стивен Гандри специально для издания Mind Body Green назвал три продукта для долголетия. В первую очередь, специалист отметил оливковое масло, которое помогает снизить уровень плохого холестерина в крови и нормализовать артериальное давление. Ученые, по словам врача, выяснили, что употребление именно этого вида масла способно увеличить продолжительность жизни.

Специалист рекомендуют включить в рацион также и ягоды, которые богаты полифенолами. Например, черника содержит антоцианы, которые полезны для мозга. Гранаты за счет эллаговой кислоты помогают не только мозгу, но и способствуют нормализации метаболизма. Отмечается, что много полифенолов содержится в листьях и семенах растений.

Еще один продукт для долголетия — это сыр из козьего и овечьего молока. Такой вид молочного продукта содержит полезные соединения, оказывающие положительное влияние на митохондрии.