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Сегодня, 12:00

Какие продукты необходимо есть для долголетия? Рассказал кардиолог

Кардиолог посоветовал три продукта для долголетия
Галина Глазко
Черника.
Фото Global Look Press

Кардиолог Стивен Гандри специально для издания Mind Body Green назвал три продукта для долголетия. В первую очередь, специалист отметил оливковое масло, которое помогает снизить уровень плохого холестерина в крови и нормализовать артериальное давление. Ученые, по словам врача, выяснили, что употребление именно этого вида масла способно увеличить продолжительность жизни.

Специалист рекомендуют включить в рацион также и ягоды, которые богаты полифенолами. Например, черника содержит антоцианы, которые полезны для мозга. Гранаты за счет эллаговой кислоты помогают не только мозгу, но и способствуют нормализации метаболизма. Отмечается, что много полифенолов содержится в листьях и семенах растений.

Еще один продукт для долголетия — это сыр из козьего и овечьего молока. Такой вид молочного продукта содержит полезные соединения, оказывающие положительное влияние на митохондрии.

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Источник: https://www.mindbodygreen.com/articles/cardiologist-top-foods-for-longevity
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