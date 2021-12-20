Какие продукты нельзя совмещать? Ответила специалист

Нутрициолог Екатерина Муравская перечислила, какие продукты лучше не совмещать. По ее словам, употребление несовместимых веществ заставляет организм тратить больше энергии на их переработку. Из-за этого происходит сбой в работе и начинается гниение, брожение.

«Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Муравская также отметила, что из-за употребления несовместимых продуктов полезные вещества не всасываются, а образуются токсины, которые отравляют организм.