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26 апреля, 08:00

Какие признаки у закисления организма? Ответила врач

Врач назвала признаки закисления организма
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Определить закисление организма можно по анализу крови.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бакулина перечислила симптомы, которые могут говорить о закислении организма. В медицине это называется ацидоз.

К признакам заболевания относят проблемы с работой ЖКТ, частые простуды, бронхит, увеличение массы тела, нарушения сна, усталость, головокружения, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей.

К причинам ацидоза относят нарушение обмена веществ, проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системами, беременность и неправильное питание.

Отметим, что нормальная кислотность крови находится в пределах от 7,35 до 7,45 по шкале рН. Смещение ниже отметки в 7,35 сигнализирует о повышенной кислотности. При превышении шкалы 7,45, речь идет об избытке веществ со щелочными свойствами. Такое обычно наблюдается у страдающих алкоголизмом.

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Источник: https://doctorpiter.ru/obraz-zhizni/chastye-prostudy-i-eshe-9-priznakov-zakisleniya-organizma-id727708/
Здоровье
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