Какие признаки говорят о дефиците йода? Ответила врач

Врач-терапевт Дарья Волкова перечислила основные признаки дефицита йода в организме. По ее словам, он важен для образования гормонов щитовидной железы.

Главными симптомами являются повышенная потливость, быстрая утомляемость, постоянное желание спать и набор лишних килограммов при отсутствии изменений в образе жизни.

Из-за сниженной функции щитовидной железы задерживается жидкость в организме, появляются отеки.

Особенно полезен йод для беременных.

«Этот элемент необходим для нормального развития плода, внутриутробного развития, формирования нервной трубки, заложения нервной системы. И, в частности, для работы щитовидной железы плода», — приводит слова врача «Москва 24».

Для восполнения йода стоит каждый день употреблять пять граммов йодированной соли.