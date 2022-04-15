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Какие признаки говорят о дефиците йода? Ответила врач

Перечислены признаки дефицита йода в организме
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Йодированная соль поможет восполнить дефицит йода.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Дарья Волкова перечислила основные признаки дефицита йода в организме. По ее словам, он важен для образования гормонов щитовидной железы.

Главными симптомами являются повышенная потливость, быстрая утомляемость, постоянное желание спать и набор лишних килограммов при отсутствии изменений в образе жизни.

Из-за сниженной функции щитовидной железы задерживается жидкость в организме, появляются отеки.

Особенно полезен йод для беременных.

«Этот элемент необходим для нормального развития плода, внутриутробного развития, формирования нервной трубки, заложения нервной системы. И, в частности, для работы щитовидной железы плода», — приводит слова врача «Москва 24».

Для восполнения йода стоит каждый день употреблять пять граммов йодированной соли.

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Источник: https://m24-ru.turbopages.org/m24.ru/s/news/obshchestvo/13042022/451001
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