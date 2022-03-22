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Какие привычки вредят зубам? Мнение стоматолога

Стоматолог Ерилина назвала привычки, которые вредят зубам
Галина Глазко
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Стоматолог Ерилина назвала привычки, которые вредят зубам.
Фото Global Look Press

Врач-стоматолог Ирина Ерилина рассказала, как заботиться о зубах, а также от каких вредных привычек стоит отказаться. Специалист отмечает, что одной чистки зубов недостаточно.

На зубную эмаль и ротовую полость влияют образ жизни, привычки и наследственные факторы. Врач рекомендует не злоупотреблять сахаром. Стоит после каждого приема сладкого прополоскать рот.

«Сахар создает питательную среду для размножения микроорганизмов, которые выделяют кислоту, пагубно влияющую на зубы. На здоровье и состояние зубов влияют также алкоголь и курение, которое способно даже вызывать рак десен», — приводит слова стоматолога «Газета.Ru».

Ерилина отмечает, что стоит чистить зубы дважды в день, при этом особое внимание важно уделять чистке вечером. Полезно после каждого приема пищи полоскать рот, соблюдать водный баланс и правильно питаться.

Перечислены частые ошибки при чистке зубов. Стоматолог рассказал о частых ошибках при чистке зубов

Источник: https://gazeta.ru/social/news/2022/03/21/17455627.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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