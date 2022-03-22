Какие привычки вредят зубам? Мнение стоматолога

Врач-стоматолог Ирина Ерилина рассказала, как заботиться о зубах, а также от каких вредных привычек стоит отказаться. Специалист отмечает, что одной чистки зубов недостаточно.

На зубную эмаль и ротовую полость влияют образ жизни, привычки и наследственные факторы. Врач рекомендует не злоупотреблять сахаром. Стоит после каждого приема сладкого прополоскать рот.

«Сахар создает питательную среду для размножения микроорганизмов, которые выделяют кислоту, пагубно влияющую на зубы. На здоровье и состояние зубов влияют также алкоголь и курение, которое способно даже вызывать рак десен», — приводит слова стоматолога «Газета.Ru».

Ерилина отмечает, что стоит чистить зубы дважды в день, при этом особое внимание важно уделять чистке вечером. Полезно после каждого приема пищи полоскать рот, соблюдать водный баланс и правильно питаться.