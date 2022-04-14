Названы пять ранних признаков рака легких

На сайте Eatthis.com опубликовали интервью доктора Гетина Уильямса, который перечислил пять ранних признаков рака легких.

Специалист отмечает беспричинную одышку и свистящее дыхание как первые симптомы этого вида онкологии.

Стоит обратить внимание и на продолжающийся сухой кашель. Он говорит уже о прогрессировании болезни. Если выделяется мокрота и кровь, то стоит сразу же обратиться к врачу.

У некоторых людей были замечены боли в области груди, повышенное потоотделение и тошнота.