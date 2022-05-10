Врач развеяла миф о вреде быстрых перекусов

Врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян перечислила продукты, которые незаслуженно считаются вредными для перекуса. Самое главное — выбирать для перекуса полезные продукты, поэтому стоит обращать внимание на их состав.

«Самый быстрый и прекрасный перекус — взять хороший хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды», — приводит слова специалиста Радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что даже бутерброд будет полезным, если правильно подобрать ингредиенты. Вместо колбасы стоит отдать предпочтение домашнему мясу, курице, рыбе и овощам.

Также многие считают, что сосиски вредные. Однако на сегодняшний день в качественном изделии содержится хорошее мясо.