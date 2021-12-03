Какие напитки защитят от простуд?

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе цитрусовых соков и морсов в период сезонных заболеваний.

«Если человек не хочет пить что-то теплое, можно взять цитрусовый сок, например из апельсина или апельсин плюс киви, потому что в них содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простудам. Можно пить и морсы из ягод, в которых также содержится большое количество витамина C. Поможет от простуд отвар шиповника и кисели», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Специалист также посоветовал пить чай с полезными добавками, к которым относятся имбирь, мед, лимон.