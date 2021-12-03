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Какие напитки защитят от простуд?

11:00
Польза цитрусовых неоспорима. Фото Global Look Press
Польза цитрусовых неоспорима. Фото Global Look Press

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе цитрусовых соков и морсов в период сезонных заболеваний.

«Если человек не хочет пить что-то теплое, можно взять цитрусовый сок, например из апельсина или апельсин плюс киви, потому что в них содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простудам. Можно пить и морсы из ягод, в которых также содержится большое количество витамина C. Поможет от простуд отвар шиповника и кисели», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Специалист также посоветовал пить чай с полезными добавками, к которым относятся имбирь, мед, лимон.

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Галина Глазко все материалы автора
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