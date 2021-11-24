Какие горячие напитки пить, чтобы защититься от простуды?

Специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие горячие напитки помогут защититься от простудных заболеваний. По ее словам, лучшим напитком для иммунитета является зеленый чай со свежей облепихой или клюквой.

«Для многих продуктов, особенно фруктов и ягод, тепловой удар не сильно полезен. Разрушается аскорбиновая кислота, надеяться на подпитку витамином С уже не стоит. Да и другие термолабильные витамины легко уничтожить, устроив им перегрев. Чтобы напиток выполнил свое предназначение, рекомендуют отдельно отжимать сок из ягод и добавлять его уже в охлажденное питье», — приводит слова специалиста «Известия».

Также она отметила, что нужно пить достаточное количество чистой воды в день. Добавить в нее можно дольки апельсина, лимона или грейпфрута. А вот к чаю Провоторова посоветовала добавить гвоздику, куркуму, корицу или имбирь.