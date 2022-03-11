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Сегодня, 12:00

Врач предупредил об опасности пыльцы для людей

Галина Глазко
Пыльца и аллергия.
Фото Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о вреде пыльцы в период цветения для здоровых людей и аллергиков.

«Аллергическая реакция — это избыточная реакция иммунной системы на совершенно обычный стимул. У некоторых людей иммунная система сильно раздражается в ответ на попадание пыльцы, поэтому появляется аллергическая реакция», — приводит слова эксперта «Пятый канал».

По словам специалиста, пыльца попадет в дыхательные пути даже здоровых людей и начинает провоцировать другие вирусы. Органы при этом становятся восприимчивы к респираторным вирусным инфекциям.

Также стоит помнить, что аллергия способна спровоцировать отек слизистой, спазм и закупорку дыхательных путей. Помимо этого, аллергия может вызвать серьезные проблемы со зрением, включая аллергический конъюнктивит и светобоязнь, а также тугоухость, потерю слуха и отит. При перечисленных симптомах стоит немедленно обратиться к врачу.

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Источник: https://5-tv.ru/news/379239/allergologi-predupredili-otazeloj-vesne-iobostrenii-opasnyh-zabolevanij/
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