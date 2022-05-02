Как защитить домашнее животное от насекомых на даче? Ответил ветеринар

Ветеринар дал советы, как защитить домашнее животное на даче от насекомых

Врач-ветеринар Евгений Цыпленков предупредил россиян о том, с какими проблемами могут столкнуться домашние животные на даче.

«Самое страшное сейчас для животных — это клещи, способные заразить питомца пироплазмозом. Защитить животное можно благодаря каплям или ошейникам против насекомых. Во многих магазинах продаются даже таблетки. Стоит обязательно небольшим количеством препарата обработать морду животного, чтобы обеспечить ему наиболее надежную защиту», — приводит слова Цыпленкова «Газета.ru».

Также ветеринар советует иметь с собой антигистаминные или противовоспалительные препараты, которые помогут животному в случае укуса змеи. Весной змеи особенно ядовиты, так как токсины в них копились всю зиму.

При укусе комара необходимо использовать мазь или противовоспалительный препарат.

Помимо этого, не рекомендуется кормить животного со своего стола. Нельзя давать ему шашлык, соленое и жареное мясо, которое может спровоцировать воспаление поджелудочной железы.