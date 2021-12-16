Как выбрать сухофрукты? Рассказала диетолог

Диетолог Светлана Панченко объяснила, как нужно выбирать сухофрукты. По ее словам, нужно обращать внимание на внешний вид, чтобы определить, как высушен и обработан сухофрукт.

«Если на сухофрукт блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе. Большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы. Это помогает продавцам дольше хранить продукт и защищать его от паразитов. Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой», — приводит слова Панченко РИА «Новости».

Также специалист посоветовала, выбирать орехи в скорлупе.