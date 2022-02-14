Как восстановиться после коронавируса? Советы врача

Врач Наталья Кузенкова рассказала, как восстановиться после перенесенного коронавируса. Помогут быстрее вернуться к полноценной жизни полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Важно помнить, что подвергать организм перегрузкам противопоказано во время болезни и в первые дни после выздоровления.

«Для защиты организма от повторного заболевания важно соблюдать правила личной гигиены. Рукопожатия, кнопки лифта, ручки дверей в организациях и общественных зданиях несут риск заразиться инфекцией. Важно еще и чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, соблюдать температурный режим в здании и не допускать переохлаждения организма», — приводит слова Кузенковой ТАСС.

Также специалист отмечает, что не стоит забывать правильно питаться. Ежедневно рекомендуется потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени. Таким образом можно обеспечить себя необходимыми витаминами и клетчаткой.