Как восстановить организм после новогодних праздников?

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как быстрее восстановиться после новогодних праздников.

«Если до праздников вы придерживались диеты или питались более-менее сбалансированно, а на Новый год пошли в отрыв, набрав лишние килограммы, то необходимо восстановить привычный рацион, перейти на более легкое и менее калорийное меню, исключить сладкое и мучное, алкоголь, добавить физическую активность.

Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, то полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: пять-шесть раз в день маленькими порциями. Полезна разгрузочная диета на основе протертых нежирных супов, отваров, жидких каш, отварного нежирного мяса, а лучше птицы и рыбы», — рассказал Тяжельников РИА «Новости».

Он также отметил, что если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит, развитие панкреатита и других патологий.