Как восполнить дефицит йода? Ответил эксперт

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, чем питаться для восполнения запасов йода в организме.

Средняя суточная норма йода для взрослого человека, по словам эксперта, составляет 120-150 микрограммов. Восполнить ее помогут рыба, морепродукты, морская капуста, рыбий жир, йодированная соль, мясо, фрукты и молочные продукты.

«Йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом. Он защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках. Йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию», — отмечает Гаврикова в разговоре с РИА «Новости».