Как усилить бодрящий эффект от кофе? Рассказала специалист

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала о способе усилить бодрящий эффект от кофе.

«Кофе теряет свою эффективность при употреблении в большом количестве. Помните, что организм привыкает к кофе и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее. Лучше употреблять меньше кофе, тогда можно усилить бодрящий эффект от напитка.

Попробуйте прием power nap, для которого нужно выпить кофе и лечь спать на полчаса. Тогда организм немного перезагрузится и, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости», — приводит ее слова радио Sputnik

При этом она отметила, что в целом для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать.