Как улучшить память? Советы врача

Доктор Михаил Петрик в новом выпуске на своем YouTube-канале посоветовал действенный способ, помогающий улучшить умственные способности и память.

Современные ученые отмечают, что головной мозг с удовольствием питается молочной кислотой. В спокойном состоянии до 10 процентов энергетических потребностей головного мозга обеспечиваются ею. Кислота способна улучшать процессы долговременной памяти, нейропластичность, а также уменьшать процессы воспаления в головном мозге и препятствовать накоплению изменений, возникающие со старостью. Помимо этого, молочная кислота помогает лечить панические атаки и улучшает депрессивное состояние.

Для выработки кислоты рекомендуется заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками, умственными нагрузками и умеренной физической активностью.

«Когда во время тренировки вы чувствуете жжение в мышцах, это говорит о том, что скоро будет вырабатываться молочная кислота», — отмечает врач.