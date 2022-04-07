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Как улучшить память? Советы врача

Врач Петрик назвал эффективный способ улучшить память
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Тренировки помогают улучшить память.
Фото Global Look Press

Доктор Михаил Петрик в новом выпуске на своем YouTube-канале посоветовал действенный способ, помогающий улучшить умственные способности и память.

Современные ученые отмечают, что головной мозг с удовольствием питается молочной кислотой. В спокойном состоянии до 10 процентов энергетических потребностей головного мозга обеспечиваются ею. Кислота способна улучшать процессы долговременной памяти, нейропластичность, а также уменьшать процессы воспаления в головном мозге и препятствовать накоплению изменений, возникающие со старостью. Помимо этого, молочная кислота помогает лечить панические атаки и улучшает депрессивное состояние.

Для выработки кислоты рекомендуется заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками, умственными нагрузками и умеренной физической активностью.

«Когда во время тренировки вы чувствуете жжение в мышцах, это говорит о том, что скоро будет вырабатываться молочная кислота», — отмечает врач.

Улучшить качество и&nbsp;скорость запоминания можно при помощи простых методов. Тренировка памяти: как лучше запоминать информацию

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