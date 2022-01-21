Как укрепить суставы? Отвечает эксперт

Диетолог Светлана Фус рассказала, как укрепить суставы. По ее словам, в рационе питания должны присутствовать продукты богатые кальцием, например, молоко.

«Если кальция не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Однако не следует злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свою долю в нашем рационе. Кальций содержится еще в овощах, крупах, мясе, рыбе», — написала Фус у себя в Instagram.

Специалист отмечает, что на здоровье костей и суставов влияют витамин D, фосфор, магний, витамин С, белок и многое другое.

Также Фус напоминает, что сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани, а селен способствует встраиванию серы в структуру хряща.