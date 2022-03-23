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Сегодня, 14:00

Врач рассказала о влиянии стресса на женщин

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врач рассказала о влиянии стресса на женский организм.
Фото Global Look Press

Врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова сообщила, что женский организм подвержен влиянию стресса из-за активной работы гормонов.

«Когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

По словам врача, хронический стресс влияет на появление сухости кожи и изменения цвет лица из-за нарушений процессов микроциркуляции крови. Иногда появляются отеки в области глаз в результате плохого сна и сбоя в системе лимфостаза. Из-за дисбаланса гормональной системы могут повыситься жирность кожи и волосистой части головы, появиться покраснения и сосудистые «звездочки».

Врач рекомендует избегать стрессовых ситуаций, так как косметические и уходовые процедуры не помогут в такой ситуации коже.

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Здоровье
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