Роспотребнадзор рассказал, как справиться с аллергией на тополиный пух

В Роспотребнадзоре дали советы, как справиться с аллергией на тополиный пух. По словам экспертов, пух этого дерева способен переносить частички пыльцы и пыли.

Более того, его появление совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые в свою очередь также провоцируют появление аллергии.

Рекомендуются людям реже выходить на улицу в жаркую и ветреную погоду. Дома на окна стоит установить москитные сетки или же марлю.

Необходимо чаще выполнять влажную уборку в помещении, очищать вентиляционные выходы и рабочую оргтехнику.

После возвращения с улицы лучше всего принять душ, тщательно промыть нос и прополоскать горло.

В случае проявления аллергия необходимо обратиться к специалистам.