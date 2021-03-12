Как спортсмены относятся к алкоголю. Рассказывает олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась с «СЭ» отношением к спиртному. По ее словам, в спорте высших достижений алкоголь допустим, но только в ограниченных количествах.

«К алкоголю в различных видах спорта разное отношение, — рассказала Шишкина. — Кто-то отказывается совсем, кто-то — не видит в этом ничего ужасного. Особенно если в этом виде спорта он не считается допингом. Можно сказать, что алкоголь не оказывает существенного влияния на подготовку. Главное — без злоупотреблений. Если рассматривать, как спиртное отражается на мышцах и выносливости, то спортсменам все же предпочтительнее крепкие напитки. Условная рюмка водки лучше условного бокала шампанского. Но водку я не пью. Как и пиво — не нравятся ни вкус, ни запах. Могу себе позволить в ограниченных дозах вино. Но только белое».

Синхронистка Алла Шишкина в составе сборной России дважды выигрывала Олимпийские игры (2012 года в Лондоне и 2016-го — в Рио-де-Жанейро) и 15 раз становилась чемпионкой мира. Сейчас она готовится к выступлению на своей третьей Олимпиаде, которая состоится с 23 июля по 8 августа в Токио. (Александра Эмм)