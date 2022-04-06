Ученые рассказали о вреде сахара для печени

В Journal of Hepatology опубликовали статью, в которой отмечается, что фруктоза в жидкой форме может влиять на метаболизм печени. Также сообщается, что отребление добавленного сахара значительно увеличивает выработку жира в печени. В дальнейшем этом может привести к развитию жировой болезни печени и диабета второго типа.

Ученые провели исследование над мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет. Им в пищу на протяжении некоторого времени добавляли сладкие напитки. Оказалось, что дополнительное употребление фруктозы не только увеличило выработку жира, но и негативно сказалось на общем состоянии здоровья.

Специалисты советуют употреблять добавленный сахар к шести процентам от общей калорийности рациона в сутки. При этом женщинам рекомендуется норма не больше шести чайных ложек сахара в день, а мужчинам — не больше девяти.