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6 ноября, 23:55

Как распознать плохого фитнес-тренера на первом занятии? Советы эксперта

Галина Глазко
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Эксперты советуют проверять наличие специальных сертификатов у фитнес-тренера.
Фото Global Look Press

Фитнес-тренер Ольга Ливандовская объяснила, как на первой тренировке распознать плохого инструктора.

По словам эксперта, необходимо проверить наличие профессиональных сертификатов у специалиста. Также обратите внимание, узнал ли он все о вашей физической форме и состоянии здоровья.

«Хороший фитнес-тренер обязательно узнает цель вашего визита в спортивный зал и составит индивидуальный план занятий. Он необходим для отслеживания результата», — передает слова специалиста Life.ru.

Также профессионал будет обучать своих подопечных технике выполнения упражнений и следить за их питанием.

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Источник: https://life.ru/p/1537036
Здоровье
Фитнес
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