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Как распознать лейкоз у детей? Рассказал врач

Врач объяснила, как распознать лейкоз у детей
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Частые кровотечения и анемия могут говорить о лейкозе.
Фото Global Look Press

Врач-гематолог Елена Мачнева объяснила, как можно заподозрить развитие лейкоза у ребенка. По ее словам, проявления этого заболевания многочисленны, но не всегда есть возможность их распознать сразу — особенно в начале развития болезни.

К основным признакам относят частые кровотечения, анемия, которая проявляется бледностью кожи, слабостью и учащенным сердцебиением.

При прогрессировании болезни поражаются практически все органы и ткани, имеющие нарушения. Так могут появляться судороги или дыхательная недостаточность.

Кроме того, у ребенка может подскакивать температура тела и появляться слабость.

Одышка и&nbsp;кашель&nbsp;&mdash; первые признаки рака легких. Названы пять ранних признаков рака легких

Источник: https://aif.ru/health/children/spontannyy_rak_kak_raspoznat_leykoz_u_detey
Здоровье
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