Как распознать лейкоз у детей? Рассказал врач

Врач-гематолог Елена Мачнева объяснила, как можно заподозрить развитие лейкоза у ребенка. По ее словам, проявления этого заболевания многочисленны, но не всегда есть возможность их распознать сразу — особенно в начале развития болезни.

К основным признакам относят частые кровотечения, анемия, которая проявляется бледностью кожи, слабостью и учащенным сердцебиением.

При прогрессировании болезни поражаются практически все органы и ткани, имеющие нарушения. Так могут появляться судороги или дыхательная недостаточность.

Кроме того, у ребенка может подскакивать температура тела и появляться слабость.