Как распознать лейкоз у детей? Рассказал врач
Врач объяснила, как распознать лейкоз у детей
Врач-гематолог Елена Мачнева объяснила, как можно заподозрить развитие лейкоза у ребенка. По ее словам, проявления этого заболевания многочисленны, но не всегда есть возможность их распознать сразу — особенно в начале развития болезни.
К основным признакам относят частые кровотечения, анемия, которая проявляется бледностью кожи, слабостью и учащенным сердцебиением.
При прогрессировании болезни поражаются практически все органы и ткани, имеющие нарушения. Так могут появляться судороги или дыхательная недостаточность.
Кроме того, у ребенка может подскакивать температура тела и появляться слабость.
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