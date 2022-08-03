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Врач рассказал, как предотвратить развитие деменции

Читать «СЭ» в
Для профилактики деменции стоит много читать.
Фото Global Look Press

Врач-геронтолог Кирилл Прощаев рассказал, как отсрочить старение организма и развитие деменции. По его словам, для этого необходимо следить за давлением, много читать, гулять на природе и вести активный образ жизни.

«Никогда не поздно получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии и читать книги. Это создает когнитивный резерв. Также у тех, кто мало двигается, с возрастом эти функции становятся хуже. Чем больше движения, тем лучше будут когнитивные функции в пожилом возрасте», — приводит слова специалиста портал Ura.ru.

Помимо этого, необходимо следить за артериальным давлением. Это позволит предотвратить деменцию, инфаркт, инсульт и даже поражение сердца и почек.

Людям, которые проживают в экологически неблагоприятных районах, стоит как можно чаще отдыхать на природе, гулять в парках. Необходимо также отказаться от курения.

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Источник: https://ura.news/news/1052575006?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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