Как правильно самому провести тест на коронавирус? Ответила врач

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что важно уметь проводить тестирование на COVID-19 самостоятельно, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией других людей. Выполнять тест необходимо при любом недомогании.

Также специалист отмечает, что лучше во всех поездках иметь с собой экспресс-тесты.

«За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то нужно себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться», — приводит слова Ярцевой радио Sputnik.

Самое главное, по мнению врача, правильно проводить процедуру. Нужно достаточно глубоко вставляют в нос палочку для взятия мазка. При этом стоит взять мазок и из горла, так как концентрация вируса в носу может быть небольшой и тест его не покажет.